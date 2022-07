Serra de Sintra encerrada, monumentos fechados. Palácios da vila e de Queluz continuam abertos

“Na sequência da decisão do Governo de declaração da situação de contingência até à próxima sexta-feira, 15 de Julho”, informava a Câmara de Sintra, “o presidente da Câmara Municipal de Sintra accionou de imediato os meios da protecção civil para o encerramento do perímetro florestal da serra de Sintra durante o mesmo período”. A Parques de Sintra, gestora de espaços do concelho, confirma também o encerramento de vários monumentos.

Além da Pena, Castelo dos Mouros e Chalet da Condessa d'Edla, estão também fechados a visitas a Quinta da Regaleira, Palácio e Jardins de Monserrate e Convento dos Capuchos, além da Vila Sassetti e o Santuário da Peninha. O Farol do Cabo da Roca também está fechado a visitas, mas a situação aqui prende-se com os trabalhos de restauro que estão a decorrer, confirmou a Parques de Sintra à Fugas.

Os “ingressos previamente adquiridos” para estes locais “podem ser utilizados em quaisquer outras datas. Bilhetes para visitas ao Palácio da Pena nestas datas poderão ser reembolsados”, informa a Parques de Sintra no seu site.

Os encerramentos devem-se à “proibição de circulação de pessoas e viaturas, estacionamento e permanência de viaturas no interior do perímetro florestal”. As excepções evidentes: “veículos de moradores e de empresas aí sediadas, veículos de socorro, veículos de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Protecção Civil”.

A lista de monumentos da Parques de Sintra contém, porém, mais espaços, que continuarão abertos: casos dos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz (com a Escola Portuguesa de Arte Equestre), o Farol da Cabo da Roca e o Santuário da Peninha.

A situação de contingência está em vigor até ao final de 15 de Julho. “Para já, é até sexta-feira, que é o tempo da contingência, mas vamos seguir ao dia. Portanto, se for necessário prolongar, prolongamos, evidentemente”, disse o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, citado pela Lusa.