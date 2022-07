Super Bock Super Rock: “Estávamos a trabalhar nisto há três anos. É preferível assim que cancelar”

Luís Montez, director da Música no Coração, promotora do Super Bock Super Rock, tem a certeza que tudo estará preparado para o arranque do festival na quinta-feira, na Altice Arena. “Fiz tudo o que estava ao meu alcance [para manter o festival no Meco]”, diz ao PÚBLICO, mas a partir do momento em que “sai a lei a dizer que não é possível em zonas florestais, não há nada fazer”. Entretanto, espectadores com casa já alugada na zona do Meco reorganizam-se para manter os planos originais de praia e concertos.

É o “momento mais difícil” da sua carreira de décadas enquanto promotor, confessa Luís Montez numa pequena pausa entre o stress e a azáfama que vive neste momento, a dois dias do início do Super Bock Super Rock (SBSR), poucas horas depois de ver esgotada a esperança de manter o festival no Meco, onde toda a logística de palco, campismo e demais estruturas estavam já preparadas para receber bandas e espectadores. Luís Montez acompanha agora o processo de transferência do festival da Herdade do Cabeço da Flauta, que, ocupando zona florestal, estará interdita a eventos durante a vigência da actual situação de contingência, decorrente do perigo elevado de incêndios, para a Altice Arena - Parque das Nações. “Estávamos a trabalhar há três anos”, lamenta, referindo o “enorme prejuízo” que representa para a Música no Coração esta alteração. Tudo pesado, porém, “é preferível assim que cancelar”.

A experiência anterior, dado que o SBSR, que se realizou pela primeira vez na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, em 1995, esteve instalado entre 2015 e 2018 no Parque das Nações, ajudará a conseguir montar toda a logística em tempo recorde. “Nós temos uma equipa muito solidária, os camiões já estão cheios de material e a equipa da produção da Arena pronta para os receber”. Luís Montez não tem dúvidas que tudo estará preparado para o arranque do festival, tal como planeado, esta quinta-feira. “Acreditamos que amanhã já estaremos a fazer testes de som” e demais operações necessárias ao início em pleno do SBSR.

O festival manterá os quatro palcos planeados (o principal da Altice Arena, dois na Sala Tejo, no seu interior, e um quarto no espaço exterior). “Temos todas as condições. Temos os camarins, os bares, o público tem o ar condicionado”, diz o director da Música no Coração, referindo que “os músicos estão a compreender a situação": “muitos deles ficaram satisfeitos porque estão mais perto do aeroporto”, graceja.

A mudança de local do SBSR não é apenas um desafio logístico para a promotora e para as equipas técnicas. Milhares de festivaleiros alojaram-se perto do recinto ou estavam a contar com o campismo, que agora será inexistente. Rita Araújo é uma das espectadoras que se viram na inesperada situação de ter casa alugada em Sesimbra para assistir ao festival e agora saber que o evento se mudará para o Parque das Nações, em Lisboa. A designer gráfica de 34 anos faz parte de um grupo de quatro amigas que decidiram fazer do SBSR um pretexto para mini-férias de praia com uma noite de festival para ver C Tangana de permeio. “O recinto do festival estava a 10, 15 minutos de carro e passou a estar a uma hora de distância”, constata. “É terrível em termos logísticos”, diz, sem mudar os planos — “não vamos deixar de fazer as férias de praia” — mas com o grupo a tentar encontrar a melhor forma de ir para o recinto.



“Não queremos levar carro por vários motivos e o mais viável pareceu-nos marcar táxi com antecedência, a dividir pelas cinco”, explica. Só assim, sendo muitas e só num dia, é comportável. A opção que no passado o festival dava aos espectadores, ainda que por outros motivos — a redução do histórico trânsito na estrada que leva à Herdade do Cabeço da Flauta —, de transfer do centro de Lisboa para a zona do recinto seria uma opção recebida com agrado por quem agora revê os planos. Mas dependeria “da frequência e quantidade” desses transfer, “porque haverá muita gente na nossa situação”, diz Rita Araújo ao PÚBLICO. Dada a proximidade do início do festival e as contingências logísticas da sua transferência em tempo recorde para o Parque das Nações, não será viável pôr de pé uma solução desse género, lembra Luís Montez. “Fiz tudo o que estava ao meu alcance [para manter o festival no Meco]”, diz. “A vistoria de hoje correu bem e estava conforme o exigido. Extintores, bocas-de-incêndio, os bombeiros, que foram inexcedíveis, mas a partir do momento em que sai a lei a dizer que não é possível em zonas florestais, não há nada fazer. Temos que cumprir a lei”.

Posteriormente, em declarações à SIC Notícias, Luís Montez deu conta de que haverá parque de campismo no SBSR. Ficará localizado no Parque Tejo, no Parque das Nações, “por baixo da Ponte Vasco da Gama”. O festival, recorde-se, conta na sua história com algumas edições naquela mesma zona, entre 2004 e 2007.

O festival tem início esta quinta-feira e prolonga-se até sábado. A$ap Rocky, Metronomy, C Tangana, DaBaby, Foals ou os Capitão Fausto, num concerto preparado propositadamente para o festival com o maestro Martim Sousa Tavares, são nomes com destaque de cabeças de cartaz. Hot Chip, Jamie XX, Nathy Peluso, Leon Bridges, David & Miguel, Capicua, Los Bitchos e Son Lux são outros dos músicos e bandas que marcarão presença no SBSR 2022.