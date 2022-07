O afropresente de Dorothée Munyaneza é o futuro que deu certo por linhas tortas

Os corpos dos milhares e milhares que morreram, muitos dos quais nem sequer puderam ser devidamente enterrados, caminham com Dorothée Munyaneza desde que, com toda a hipersensibilidade dos seus 11 anos, viu começarem a amontoar-se à porta de casa os primeiros cadáveres do genocídio ruandês. Estão com ela, supomos, quando põe margaridas numa jarra e leva ao forno um bolo de chocolate – assim descrevia à rádio France Culture o ambiente lá em casa em pleno primeiro Inverno pandémico, a poucos dias de ver anulada a estreia em Paris da sua mais recente peça –, e seguramente estão com ela em Mailles (“Malhas”), que às 22h desta terça-feira, em apresentação única, o Festival de Almada faz subir ao palco grande da Escola Secundária D. António da Costa.