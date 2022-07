Táxis pedem fiscalização à Uber e às outras operadoras de TVDE

Presidente da Antral diz não estar surpreendido com as revelações dos Uber Files e afirma que, em Portugal, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes não fiscaliza a actividade das plataformas.

A associação que representa o sector dos táxis em Portugal considera que o Governo foi ingénuo na forma como geriu a entrada da Uber no país. Em reacção às notícias internacionais dos Uber Files, o presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio Almeida, reclama uma efectiva fiscalização da actividade dos TVDE, o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, assegurado por profissionais que trabalham com as plataformas electrónicas como a Uber, a Bolt e a Free Now.