Divórcio Musk-Twitter pode ser uma fava para uns e um brinde para Trump

Rede social desvaloriza mais de 11%, a Tesla também cai e a rede de Trump sobe. Elon Musk verte sarcasmo no Twitter, cuja administração promete uma disputa judicial – que pode fazer mais mal do que bem.

Elon Musk vai ser processado por ter feito marcha-atrás na compra do Twitter por 43,8 mil milhões de euros (à cotação actual do dólar). Os actuais donos desta rede social contrataram “pesos-pesados” da advocacia dos EUA, e querem obrigar Musk a concluir a compra pelo preço anunciado. Há analistas que acreditam numa vitória judicial do Twitter. Porém, do ponto de vista empresarial, a rede social já está a perder.