Elon Musk deixa cair compra do Twitter

Musk tinha apresentado a proposta em meados de Abril. Justifica a decisão com a “violação material de várias disposições do acordo” estabelecido com a empresa.

O multimilionário Elon Musk notificou esta sexta-feira o Twitter sobre o abandono do negócio para a compra da rede social.

Através do seu advogado, o fundador da Tesla e da SpaceX enviou uma carta à empresa, justificando o fim das negociações com o facto de o Twitter falhado no fornecimento de informações pedidas sobre contas falsas na plataforma.

A rescisão, justifica o advogado Mike Ringler na carta, acontece porque o Twitter “está em violação material de várias disposições do acordo”, dizendo até que a empresa “parece ter feito declarações falsas e enganosas” que serviram de base para a decisão de Elon Musk avançar para a compra.

“O Twitter não cumpriu com as suas obrigações contratuais”, refere a missiva, referindo que o acordo obriga o Twitter a fornecer a Musk e à sua equipa todos os dados e informação pedidos “por algum motivo razoável de negócio relacionado com a consumação da transacção”. Algo que não fez agora relativamente a múltiplos pedidos de informação sobre os números à volta das contas falsas ou de spam existentes na plataforma, que têm um papel crucial no desempenho comercial da empresa.

Elon Musk apresentou em meados de Abril uma proposta de 40 mil milhões de euros para a compra do Twitter. O multimilionário justificava a decisão com a vontade de “transformar" o Twitter, só assim conseguindo atingir o seu potencial como rede social.