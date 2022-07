Não Fazemos Ideia de tudo o que o Universo tem para nos contar. Um livro com humor pode dar uma ajuda

“Não fazemos ideia” – esta é capaz de ser a frase mais repetida de Jorge Cham e Daniel Whiteson num livro intitulado com essa mesma expressão. Afinal, têm nessa publicação a missão hercúlea de nos explicar os mistérios do Universo. Com humor, honestidade e ciência, dizem-nos que, à medida que conhecemos o Universo, surgem mais questões e vai aumentando o que não sabemos. No meio das explicações sobre o bosão de Higgs ou o espaço-tempo, apresentam cartoons e infografias para nos guiar pelo que se sabe e – claro – pelo que não se sabe. Embarquemos com eles.