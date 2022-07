Shawn Mendes adia digressão para se concentrar na sua saúde mental

O cantor, de 23 anos, começou a sua digressão Wonder no mês passado, mas decidiu adiar os espectáculos das próximas três semanas.

O cantor canadiano de origem portuguesa Shawn Mendes adiou a sua digressão mundial para se concentrar na sua saúde mental.

Numa publicação divulgada no Instagram, na sexta-feira, o cantor, de 23 anos, disse que vai adiar os espectáculos das próximas três semanas “até novo aviso”.

“Estou em digressão desde os 15 anos e, para ser honesto, sempre foi difícil estar na estrada longe de amigos e familiares”, escreveu Shawn Mendes. “Depois de alguns anos fora da estrada, senti que estava pronto para voltar, mas essa decisão foi prematura e, infelizmente, as consequências [de estar na] estrada e a pressão atingiram-se e cheguei a um ponto de ruptura.”

“Depois de falar com a minha equipa e profissionais de saúde, [decidi que] preciso de tirar um tempo para me curar e cuidar de mim e da minha saúde mental, em primeiro lugar. Assim que houver mais actualizações, prometo que vos vou dar a conhecer. Adoro-vos”, concluiu.

Shawn Mendes começou a sua digressão Wonder no mês passado e, segundo a CNN, estava previsto actuar em St. Paul, Mineápolis, no sábado, com espectáculos agendados até Outubro.