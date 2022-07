As sanções são idealpolitik ou realpolitik ? São as duas coisas em simultâneo. São inúteis, mas inescapáveis.

Vou ignorar os que imaginam uma paixão por Moscovo a cada texto sobre a guerra da Ucrânia que não inclui um “Abaixo Putin!” no fim. Irrita dizer que as sanções são quase sempre inúteis (e são) e prejudicam sobretudo as populações (e prejudicam). Mas o maniqueísmo não serve este debate.