Mas, afinal, para que servem os rankings?

Os ‘rankings’ em si, isto é, a ordenação das escolas com base numa ponderação de critérios, dão uma visão muito condensada do nosso sistema de ensino. Estar uma escola em 25.º lugar ou em 26.º pouca diferença faz. E uma diferente ponderação de critérios dará obviamente lugar a outras ordenações. A escola que está em 55.º lugar neste jornal pode aparecer em 45.º noutro. Mas será muito difícil que passe para a 200.ª posição. Por isso, ao folhear a comunicação social, veem-se diferenças de ordenação, mas com alguma consistência. As ordenações devem ser lidas com precaução, mas alguma coisa sempre dizem.