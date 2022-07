Jorge Costa escreveu sobre o que é ser sem-abrigo e essa história é agora um livro

Diário de um sem-abrigo é o título do livro do falecido cronista do jornal digital Mensagem de Lisboa que reúne o testemunho da sua vida como sem-abrigo durante oito meses. O livro foi apresentado esta quinta-feira no Centro de Alojamento de Emergência de Santa Bárbara.

Foi num bloco de notas de um telemóvel antigo que Jorge Costa escreveu sobre a sua vida como sem-abrigo durante oito meses nas ruas de Lisboa, após perder o emprego como técnico administrativo numa empresa de contabilidade que foi à falência. Durante um ano, publicou 14 crónicas no jornal digital Mensagem de Lisboa, narrando o declínio da sua situação financeira, até ter de abandonar o quarto onde vivia sem nenhuma opção senão dormir ao relento. Os testemunhos do cronista estão reunidos no livro Diário de um Sem-abrigo - Os dias (e noites) de Jorge Costa a viver nas ruas de Lisboa, publicado pela editora Oficina do Livro/LeYa.

O livro foi apresentado esta quinta-feira no Centro de Alojamento de Emergência de Santa Bárbara, em Arroios, local escolhido em homenagem às pessoas que se encontram em situação sem-abrigo. Durante o evento, duas mulheres acolhidas pelo centro, leram dois excertos do livro que descrevem a história da vida de Jorge Costa que se viu na mesma situação das pessoas que tantas vezes ignorava na rua.

A jornalista Catarina Reis encontrou o cronista no início de 2021, na altura ainda sem-abrigo, albergado no pavilhão do Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso que funcionou como centro de acolhimento a pessoas sem-abrigo durante a pandemia, após Tiago Quaresma, um dos fundadores d’A Mensagem de Lisboa, ter sugerido procurarem por alguém que escrevesse sobre como é viver como sem-abrigo numa cidade fechada durante a pandemia.

Na apresentação esteve presente a vereadora dos Assuntos Sociais, Laurinda Alves, o vereador da Cultura Diogo Moura, a editora do livro Rita Fazenda, Catarina Carvalho, directora d’A Mensagem de Lisboa e Nuno Markl. Este humorista e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escreveram dois prefácios sobre Jorge Costa, que faleceu em Abril deste ano, com 55 anos, vítima de cancro. Catarina Carvalho relembra-o como uma pessoa com “candura”, apesar do pessimismo.

O livro está disponível para compra desde 14 de Junho nas livrarias. As receitas da venda vão reverter para a criação de uma Bolsa de Jornalismo sobre Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.