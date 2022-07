Carros clássicos invadem o Algarve: este fim-de-semana há um rali histórico

Quase duas centenas de participantes são esperados no Altice - Algarve Classic Cars, já em 29.ª edição. De 8 a 10 de Julho, com passagens em Vilamoura e Albufeira, Armação de Pêra ou Loulé.

Este fim-de-semana, não são só os milhares de automóveis dos visitantes a chamar a atenção no Algarve. Por estes dias, desde um Ford A e um Chevrolet Touring, ambos de 1928, passando por um Porsche 356 Speedster de 1958, um Cadillac Convertible de 1962, ou um Rolls Royce Silver Shadow de 1972, o que não faltarão são raridades, muitas delas valiosas, do mundo automóvel. Com 170 inscrições, é o 29.º Algarve Classic Cars e promete ser uma espécie de museu vivo em andamento.

Organizado pelo Portugal Classic e Clube Português de Automóveis Antigos, este “rali de regularidade histórico”, integrado no calendário da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e na Federação Internacional de Veículos Antigos, vai dar muito que ver de sexta a domingo por estradas algarvias, particularmente por Vilamoura, Albufeira, Armação de Pêra, São Brás de Alportel e Loulé. O programa inclui também o Troféu RTP.

A base de apoio é o Tivoli Marina de Vilamoura, partindo-se daqui para “percursos de estrada que foram replaneados com motivos de interesse”.

“Criámos novamente dois percursos”, informa a organização: “percurso turístico, em que o participante terá de executar de forma facultativa quatro provas especiais de classificação”, e o “percurso desportivo, em que o participante terá de executar as 16 provas especiais de classificação”.

O evento teve abertura oficial esta manhã de sexta e os participantes começam a acelerar pelas 19h, para Etapa Murganheira e Circuito Casino de Vilamoura. No sábado, com partida às 9h, começa a Etapa Altice (Vilamoura): Rampa da Picota, neutralização em Alte (12h), chegada a Albufeira uma hora depois; às 15h30, partida para Etapa Viborel (Albufeira), pelas 17h30 neutralização na Vila Vita Parc, às 17h50 partida para a Etapa Centro Porsche Faro (Armação de Pêra), seguido do Circuito Opticalia em Armação de Pêra e regresso ao Casino de Vilamoura.

No domingo, a partida é às 9h para uma Etapa Conrad Algarve, seguindo-se a Prova Especial Cerro S. Miguel (11h), neutralização em S. Brás de Alportel, passagem em Loulé (12h30) e fim de festa a partir das 13h no hotel Conrad.

A festa terminará à tarde, a partir das 16h, com a distribuição dos prémios. A programação completa pode ser consultada no site oficial.