O “novo” Governo só tem três meses mas já está “perro” e “cansado”

Foi prestes a completar cem dias como primeiro-ministro com maioria absoluta que António Costa enfrentou o maior abanão político deste Governo: a polémica com o ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. Depois de prometer uma legislatura dialogante, foi, ironicamente, dentro do seu executivo que a “comunicação falhou” – palavras do primeiro-ministro –, o que fragilizou a sua imagem de líder absoluto. E, embora só tenham passado três meses desde a tomada de posse, há quem identifique vários sinais de desgaste e cansaço no Governo, e em particular em António Costa.