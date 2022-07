Barril de Brent volta a superar os 100 dólares

Os preços do petróleo estão esta quinta-feira a recuperar, com o barril de Brent novamente acima dos 100 dólares, numa sessão muito volátil. O receio de recessão global continua a preocupar os investidores, mas a oferta limitada de crude a nível global, mesmo num cenário de recessão, supera esse receio, avança a Reuters.

Às 9h15, os contratos de futuros do Brent, referência para a Europa, subiam 0,5% para 101,31 dólares por barril. Os futuros do WTI , referência para os Estados Unidos, subiam 0,7% para 99,9 dólares por barril, muito perto da superação da barreira dos 100 dólares.

Os preços do gás natural mantêm-se em alta, mesmo depois do fim da greve dos trabalhadores da energia na Noruega, e o euro continua a perder terreno face ao dólar, com este último a beneficiar de investimento de refúgio em tempo de maior incerteza.

A subida dos preços do petróleo acontece um dia depois de serem conhecidas as actas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), a 14 e 15 de Junho, que revelam a concordância dos seus membros no sentido de um novo aumento da taxa de juro de 50 pontos base ou mesmo de 75 pontos base na próxima reunião a 26 e 27 de Julho, se a inflação continuar a subir.

A expectativa dos investidores volta-se agora para a divulgação, esta quinta-feira, da acta da reunião de política monetária de Junho pelo BCE.

A Bolsa de Lisboa iniciou a sessão a subir 0,93%, para os 5.938,70 pontos, com a Galp a subir mais de 3%. A sessão também está a ser positiva nas restantes bolsas europeias.