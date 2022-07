A urgência de Fontaines D.C. e o prazer de Stromae dominaram no regresso do Nos Alive

Tudo na mesma. Depois do interregno pandémico, o festival Nos Alive voltou a Algés e foi como se nada tivesse acontecido. O chão coberto de verde, vários palcos, estruturas de patrocinadores rivalizando com comes-e-bebes e um público transnacional, com destaque para ingleses, espanhóis e franceses, por via de Stromae. O que também não mudou foram os acessos difíceis, principalmente quando existe concentração à saída, apesar de na primeira de quatro noites desta edição o recinto não ter estado cheio (45 mil espectadores, segundo a organização) como irá suceder, pelo menos, em dois dos dias.