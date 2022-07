The Strokes e Stromae abrem um Nos Alive a arder em lume brando desde 2019

O Nos Alive 2022 está ao lume há quatro anos. As vendas que se iniciaram logo após o grande anúncio feito no fim dos concertos de 2019 no Passeio Marítimo de Algés — de que em 2020 haveria uma reunião única dos Da Weasel — sofreram o revés que dispensa grandes explicações: a pandemia, responsável pelo cancelamento de duas edições do festival, com as consequentes trocas no cartaz, algumas delas significativas, como as baixas de Kendrick Lamar ou de Billie Eilish.