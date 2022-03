Stromae total

Não foi a primeira vez. Em 2013, nos estúdios do canal público francês France 2, depois de ocupar um palco ligeiramente distante do público, o músico belga Stromae (n. Paul Van Haver, 1985, de pai ruandês e mãe belga, flamenga) irrompia pelo set e confrontava directamente o público, o do estúdio e o de casa que o acompanhava pela televisão. Caminhava por entre os ouvintes, sentava-se ao seu lado, olhava-os nos olhos. E dizia-lhes, misto de sarcasmo e auto-destruição, “Tu étais formidable”…Era um dos temas de Racine Carrée, o álbum de 2013 que consolidou Stromae como figura de proa da música popular francófona, na Europa como em África (sobretudo a das antigas colónias francesas): Senegal, Mali, Costa do Marfim… E, claro, no Ruanda, país do qual herdou a nacionalidade por via paterna. Foi o disco que se seguiu ao fenómeno Alors On Danse, canção de Cheese (2010) que o lançou nas rádios, internet e discotecas de todo o mundo (em Portugal, chegaria sobretudo pela mão dos emigrantes). Não precisou do inglês para o fazer. Nem de uma letra inócua ou frívola — é preciso revisitar Alors On Danse para encontrar, por baixo do véu da popularidade (e do apelo dançante), um realista e desencantado desabafo sobre o mundo do dinheiro e do trabalho, dívidas e laços quebrados, futilidades e amores frustrados, enfim, o amargo de boca da vida de todos os dias.