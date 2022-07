Aeroporto de Lisboa deverá ter mais 21 voos cancelados, quase todos da TAP

Esta quarta-feira, há 21 voos cancelados no aeroporto de Lisboa, quase todos da TAP e com origem ou partida para cidades europeias, numa altura em que todos os aeroportos europeus enfrentam disrupções por falta de trabalhadores.

Os passageiros que pretendam chegar ou partir do aeroporto Humberto Delgado deverão continuar a sentir dificuldades nesta quarta-feira, numa altura em que Lisboa atravessa um cenário semelhante ao que se verifica um pouco por toda a Europa, em que a falta de trabalhadores e o aumento acentuado da procura está a lançar o caos nos aeroportos. Por esta altura, prevêem-se 21 cancelamentos no aeroporto de Lisboa, quase todos da TAP.

De acordo com a informação em tempo real relativa às chegadas e partidas do aeroporto de Lisboa, disponibilizadas no site da ANA - Aeroportos de Portugal, estão previstos 21 cancelamentos nesta quarta-feira, entre 10 chegadas e 11 partidas.

Quase todos estes voos são da TAP, à excepção de um voo de chegada e um voo de partida operados pela Etihad Airways, companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos.

Quanto aos voos da TAP, quase todos estes voos tinham como origem ou destino cidades europeias, pelo que a justificação para os cancelamentos pode estar do lado dos outros aeroportos ou companhias aéreas, e não da TAP ou de Lisboa, até porque, nas últimas semanas, as disrupções têm sido sentidas por toda a Europa e não apenas por cá. Os voos da TAP que foram cancelados em Lisboa tinham como origem ou destino as cidades de Milão, Londres, Valência, Nápoles, Zurique, Frankfurt, Praga, Barcelona, Porto e Lyon. Regista-se, ainda, o cancelamento de um voo com origem de Dakar, no Senegal.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas, as perturbações nos voos limitam-se, sobretudo, ao aeroporto de Lisboa. Por esta altura, só o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, regista também cancelamentos (um da TAP e outro da Easyjet), não havendo, para já, mais registos de cancelamentos nos restantes aeroportos nacionais.