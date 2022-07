Quarta, na TV: soldados, alpinistas e a literatura em julgamento

CINEMA

Códigos de Guerra (Director's Cut)

TVCine Action, 12h

Na campanha do Pacífico da Segunda Grande Guerra, as tropas americanas são surpreendidas com a capacidade japonesa de decifrar as mensagens, até que vários índios Navajo são recrutados para usarem a sua língua como código. Enders (Nicolas Cage) fica encarregue de escoltar o criptógrafo Navajo Ben Yahzee (Adam Beach), mas será capaz de o matar para proteger o código. John Woo (The Killer; A Outra Face) realiza um filme de guerra baseado em factos verídicos.

Entre Irmãos

TVCine Top, 16h15

Remake americano de Tudo o Que Perdemos, da dinamarquesa Susanne Bier, com realização de Jim Sheridan e com Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal e Natalie Portman nos papéis principais. É a história de dois irmãos: Sam, responsável, pai de família e capitão no Exército; e Tommy, carismático, mas irresponsável e provocador. Quando Sam é dado como morto em missão no Afeganistão, cabe ao irmão prestar auxílio à família, criando laços com a cunhada e duas sobrinhas. Meses depois, recebem a notícia de que, afinal, Sam está vivo.

Romance Perigoso

AMC, 17h29

Em 1998, Steven Soderbergh fez esta adaptação de um policial de Elmore Leonard com George Clooney, na sua primeira de muitas colaborações com o realizador, e uma surpreendentemente brilhante Jennifer Lopez. Clooney é Mick Foley, um assaltante de bancos acabado de fugir da prisão, enquanto Lopez é Karen Sisco, uma agente federal que fica presa com ele numa bagageira durante a fuga. O elenco conta ainda com Ving Rhames, Don Cheadle, Catherine Keener e Viola Davis.

RoboCop 3 - Fora da Lei

Fox Movies, 18h08

Um grupo japonês transformou Detroit num campo de batalha, abrindo caminho à construção de uma cidade futurista: Delta City. Os habitantes são despejados à força, mas RoboCop regressa, com poderes reforçados, para ajudar uma população de rebeldes na guerra urbana contra a assassina corporação OCP. Uma realização de Fred Dekker (Noite dos Arrepios), agora com Robert Burke (Tombstone) no reluzente papel principal.

SÉRIES

Superdotada

AXN, 22h

Uma mãe solteira, que trabalha como empregada de limpeza para sustentar a família, esconde um segredo que se revela quando, um dia, tem um serviço numa esquadra. Acontece que Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) tem um QI muito acima da média e quando resolve, por acaso, um crime que parecia indecifrável, é convidada para ser consultora da polícia. Uma trama criminal composta por oito episódios, para (re)ver do início.

MÚSICA

NOS Alive 2022 na sua RTP!

RTP1, 0h28

Diariamente, ao final da noite, Filomena Cautela transporta-nos para um dos maiores festivais de música do mundo, com Nuno Galopim como comentador residente deste directo televisivo, por onde vão também passar muitos convidados. No recinto, contamos com Miguel Rocha, Wandson Lisboa e 20 Chatear, os nossos repórteres, para nos darem conta do ambiente que se vive no Passeio Marítimo de Algés, na primeira de quatro noites de transmissão do NOS Alive.

DOCUMENTÁRIOS

O Grande Mistério do Everest

Discovery, 21h

Há quase um século, Sandy Irvine e o seu parceiro de escalada, George Mallory, desapareceram na aresta nordeste do Evereste. Terão eles alcançado o topo 29 anos antes de Edmund Hillary e Tenzing Norgay serem aclamados como os primeiros a escalar o pico mais alto do mundo? Uma equipa de exploradores destemidos usa tecnologia de ponta para descobrir um segredo bem guardado no “tecto do mundo”: teria sido realmente Sir Hillary o primeiro a subir o Everest?

O Caso Bovary

RTP2, 23h00

Em 1856, Gustave Flaubert publica Madame Bovary, o seu romance de estreia que se tornou uma das obras mais influentes da história, e é depois levado a tribunal por “ofensas à moral pública e religiosa e aos bons costumes”, arriscando prisão. Mais de 150 anos depois, o docudrama de Stéphane Miquel e Alban Vian revisita um julgamento revelador das questões de censura e liberdade de expressão nas sociedades modernas.