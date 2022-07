A Batalha de Castelo Rodrigo já tem centro interpretativo: é inaugurado quinta-feira

Lições da história: no dia em que passam 358 anos depois da batalha, entre a armada lusitana e as forças espanholas, abre-se o seu centro interpretativo. Na quinta-feira, 7 de Julho, Figueira de Castelo Rodrigo inaugura o espaço, planeado para atrair o turismo.

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, vai inaugurar o Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo, travada a 7 de Julho de 1664, na quinta-feira, dia do feriado municipal.

Segundo a autarquia presidida por Carlos Condesso, a cerimónia inaugural está agendada para as 10h15, com a presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

O Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo “pretende ser uma alavanca muito importante para a atracção de turismo e um atractivo de visita, tornando-se numa mais-valia para o concelho e para a região”, referiu o município de Figueira de Castelo Rodrigo em comunicado enviado à agência Lusa.

O espaço irá complementar a rede de Centros Interpretativos que já estão em funcionamento no concelho e na região.

De acordo com a nota, no edifício, “vai ser possível reavivar a memória de um dos acontecimentos militares mais decisivos e importantes da Guerra da Restauração: a Batalha de Castelo Rodrigo”.

“O Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo convida os visitantes a percorrer vários espaços e tempos através da exposição de peças de grande impacto visual e da interação com conteúdos multimédia, educativos e de entretenimento, especialmente concebidos para esse espaço museológico, localizado no centro de Figueira de Castelo Rodrigo”.

Carlos Condesso disse à Lusa, em Maio, que o novo espaço é “uma mais-valia” para o concelho e para todo o território, pois será “mais um atractivo de visita”. “E, se nós somos ricos em património e em História, este Centro Interpretativo vem dar um contributo, também àquilo que são os equipamentos que conseguem atrair visitantes a este território”, assumiu.

O investimento realizado pela autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo ao nível das obras ronda os 700 mil euros, com uma comparticipação de 85% através de uma candidatura ao programa Centro 2020.

Relativamente à aquisição de equipamentos multimédia e conteúdos, a autarquia esclarece que o investimento foi de 202 mil euros, com uma comparticipação de 70%, candidatada ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal.

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo vai celebrar o seu feriado municipal na quinta-feira, dia 7 de Julho, data evocativa da Batalha de Castelo Rodrigo, considerada uma das mais importantes batalhas da Guerra da Restauração, que “opôs a armada lusitana, comandada por Pedro Jacques de Magalhães, às forças espanholas, culminando com uma importante vitória portuguesa”.

O programa comemorativo do Feriado Municipal começa pelas 09:30, com a cerimónia do Hastear da Bandeira, nos Paços do Concelho, seguindo-se a Sessão Solene Comemorativa do 358.º aniversário da Batalha de Castelo Rodrigo, no Salão Nobre da Câmara Municipal, e a inauguração do Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo.

As celebrações terminam com a deposição de uma coroa de flores na Cruz de Pedro Jacques de Magalhães (17:30) e com a recriação da batalha final travada nos Campos da Salgadela (18h00, Mata de Lobos).