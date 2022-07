Depósitos aumentam perto de 400 milhões em Maio

O montante de novos depósitos de particulares em Maio totalizou 3955 milhões de euros, mais 383 milhões que o montante verificado em Abril (3572 milhões), um aumento que pode ser explicado pelo maior receio das famílias face à actual conjuntura.

Já a taxa de juro média manteve-se no mínimo histórico de 0,04% pelo sétimo mês consecutivo, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

A maioria dos novos depósitos constituídos, mais concretamente, 88%, foi aplicada em depósitos a prazo até um ano, à taxa de juro média de 0,04%.

Na zona euro, e nos primeiros três meses do ano, a taxa de poupança das famílias situou-se em 15,0%, acima dos 14,1% no quarto trimestre de 2021, divulgou esta terça-feira o Eurostat.

O aumento da poupança fica a dever-se a um abrandamento no consumo, que, no período, cresceu 1,9%, quando aumento do rendimento familiar disponível cresceu 2,9%.

Ainda em Maio, os novos depósitos de empresas totalizaram 1002 milhões de euros, dos quais 967 milhões de euros foram aplicados em depósitos a prazo até um ano, remunerados a uma taxa de juro média de 0,05%.

Na área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos de empresas até um ano permanece negativa desde Agosto de 2019.