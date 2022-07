Pastores de Seia convidam turistas para subirem com os rebanhos à serra da Estrela

A Festa da Transumância está marcada para sábado, dia 9, e para além do passeio até às pastagens do alto da serra contempla também um programa cultural.

Os pastores de Seia vão subir, no sábado, dia 9, à serra da Estrela com os rebanhos para as pastagens de Verão, no âmbito da tradicional transumância, e convidam os turistas a acompanharem o percurso.

“Depois da romaria das ovelhas à Festa do São João, que decorreu no passado dia 19 de Junho na aldeia da Folgosa da Madalena, os pastores e os rebanhos sobem, no dia 9 de Julho, à serra da Estrela para as pastagens de Verão, a tradicional transumância”, refere a Câmara Municipal de Seia, em comunicado enviado à agência Lusa.

A subida com os rebanhos para a serra integra a Festa da Transumância e dos Pastores, evento que o município de Seia, no distrito da Guarda, dedica a esta prática.

O evento é novamente aberto à participação de turistas, numa organização conjunta dos pastores, da Câmara Municipal de Seia e da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha.

No âmbito da iniciativa, os pastores do concelho de Seia desafiam os visitantes “a serem guardadores de rebanhos por um dia”. “Os rebanhos [com mais de 1000 cabeças] provenientes da terra chã concentram-se no Largo da Câmara [Municipal de Seia], às 7h30, atravessando a cidade em direcção à serra. Com os rebanhos [ovelhas Serra da Estrela e cabras] ornamentados com os melhores chocalhos, cabeçadas e borlas feitas de lã, pastores e turistas seguirão pelos seculares caminhos da transumância”, lê-se na nota.

Segundo a autarquia, a meio da manhã será servida a “merenda do alforge” na Aldeia de Montanha de Póvoa Velha, após o que a subida continuará até à pausa do almoço, na ermida da Senhora do Espinheiro.

O almoço será um momento de descanso e convívio, “com a degustação de pratos inspirados nas tradições pastoris e usufruto de vários momentos de animação, com um concerto acústico, o Teatro de Montemuro e a libertação de uma ave selvagem recuperada no CERVAS [Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, Gouveia]”, é referido na nota.

“No fresco da tarde inicia-se a jornada em direcção à Aldeia de Montanha do Sabugueiro, também conhecida pela aldeia dos pastores, local incontornável da transumância da serra da Estrela”, acrescenta a organização.

A Festa da Transumância e dos Pastores, que congrega a romaria e a subida à serra da Estrela, integra a rede cultural Terras da Transumância, uma parceria estabelecida entre os municípios de Castro Daire, Gouveia e Seia e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.

O projecto “assenta num programa cultural em rede e tem como foco a preservação e valorização da transumância, do território e do património cultural destes territórios”.

O programa da Festa da Transumância também contempla o espectáculo Mentira a Quanto Obrigas, com o Teatro de Montemuro, que será apresentado na sexta-feira, pelas 21h30, na Praça do Município, na cidade de Seia.