Tulipas e criptomoedas

No fim do século XVI, começou a ser plantada na região dos Países Baixos um novo tipo de flor até então pouco conhecido na Europa, a tulipa, que rapidamente se tornou popular. Uma vez que as plantas apenas florescem durante umas semanas na Primavera, a popularidade e o seu valor comercial levou a que começassem a ser negociados contratos de futuros, onde os interessados se comprometiam a comprar, no futuro, um certo número de flores a um dado preço. O interesse pelas tulipas foi aumentando progressivamente até que, em 1634, especuladores e curiosos, que não negociavam realmente com tulipas, começaram a entrar no mercado de futuros com o objectivo de obter lucros rápidos. Isso conduziu à criação de uma bolha especulativa que levou os futuros de tulipas a serem transaccionados por centenas de vezes o seu valor real, até que, em Fevereiro de 1637 o mercado colapsou e o valor dos futuros passou a ser uma fracção ínfima dos máximos que tinha atingido uns meses antes.