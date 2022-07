Pedro Nuno Santos queria sair do Governo?

Pedro Nuno Santos não um neófito da política. Tem, aliás, um sólido currículo político. Foi líder da JS entre 2004 e 2008. Foi líder da Federação Distrital de Aveiro do PS, entre 2010 e 2018. Foi deputado entre 2005 e 2015. Foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no primeiro Governo de António Costa, no final do qual passou a ministro das Infra-Estruturas e da Habitação. E na qualidade de secretário de Estado teve a responsabilidade de coordenar as relações e as negociações com o BE, o PCP e o PEV, durante o acordo bilateral de incidência parlamentar que deu suporte ao primeiro Governo de António Costa.