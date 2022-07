“Colocar professores de Matemática a ensinar programação é uma ideia duplamente absurda”

As propostas sobre o que devem ser as Aprendizagens Essenciais de Matemática no 10.º, 11.º e 12.º anos e no ensino profissional estão em discussão pública. E assim permanecerão até 15 de Setembro. A Sociedade Portuguesa de Matemática diz que “sugerir que programação seja leccionada por matemáticos é completamente descabido”.