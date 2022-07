Frankie Chavez anuncia com Cheguei bem o seu regresso aos álbuns de estúdio

Depois de dois álbuns em parceria com Peixe, Miramar (2019) e Miramar II (2022), o guitarrista, cantor e compositor Frankie Chavez lança esta sexta-feira a primeira canção daquele que será o seu novo álbum de estúdio e onde se estreia a escrever canções em português. Chama-se Cheguei bem e o videoclipe conta com desenhos de Mónica Correia e animação de Sofia Cachim. O tema, explica ele no texto que o anuncia, surgiu-lhe em Dezembro de 2020, numa tarde soalheira e fria “em pleno Alentejo”: “A música apareceu de enfiada. Não sei porquê, mas lembrei-me imediatamente de enviar agravação que fiz no telemóvel ao Pedro Puppe. Talvez porque já tivesse pensado em começar a escrever letras em português e o Pedro ser um dos meus letristas preferidos. Dois dias depois enviou-me a letra e uma gravação da sua voz em cima daquilo que tinha feito. Percebi que a letra falava sobre mim e, à medida que mudava uma coisa aqui e outra ali, interpretei-a como se fosse minha.” Cheguei bem, a canção, segundo ele, “fala de nos reencontrarmos a nós próprios. De fazermos um balanço ao nosso caminho e de olharmos para nós aqui e agora. E percebermos que, apesar dos erros que tenhamos cometido, o que interessa é o presente e ao mesmo tempo ir aproveitando oque a vida nos traz.”

Nascido em Lisboa, em 30 de Abril de 1979, Joaquim Francisco Chaves transformou-se em Frankie Chavez quando ia lançar o primeiro EP (editado então pela Optimus, actual NOS). A esse EP, lançado em 2010, seguiram-se Family Tree (2011), Heart & Spine (2014), Ao Vivo em Coimbra (lançado com a revista Blitz, em 2017) e, em seguida, novo álbum de estúdio, Double or Nothing, que deve o título, com sabor a western, ao facto de, à época, ele ter sido pai de duas meninas, depois de já ter em casa dois rapazes.