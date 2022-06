Distritais dão a táctica a Montenegro: fazer oposição ao Governo, unir o partido e recuperar o PSD

As eleições europeias de 2024 são a primeira prova de fogo de Luís Montenegro, mas as distritais dão prioridade às autárquicas que se realizam daqui a três anos e mostram-se preocupadas com a necessidade urgente de reconstruir o PSD como principal partido da oposição. Estas são as prioridades que os dirigentes das principais estruturas elegem para o novo ciclo do partido. A distrital do Porto não quis falar.