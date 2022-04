Montenegro: “É chegada a hora de abrir um novo ciclo no PSD”

Antigo líder da bancada do PSD apresenta candidatura à liderança do partido.

Luís Montenegro, antigo líder parlamentar, defendeu que o PSD deve ser uma “oposição determinada e alternativa corajosa”. O antigo dirigente apresentou a candidatura esta manhã, na sede do partido, com o slogan Acreditar. “É chegada a hora de abrir um novo ciclo no PSD, um de renovação, de ambição e esperança”, afirmou.

“Portugal precisa da nossa força e acção, de uma oposição determinada e alternativa corajosa, um PSD focado na vida quotidiana das pessoas”, afirmou.

Na sala de conferências de imprensa estavam o actual coordenador de campanha, Carlos Coelho, e o anterior, Pedro Alves, a militante número dois, Conceição Monteiro, a antiga presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, o ainda presidente do conselho estratégico nacional, Joaquim Miranda Sarmento, o antigo secretário de Estado António Leitão Amaro.

Ontem, Montenegro enviou uma carta aos militantes do PSD em que assume ser candidato para “unir e reunir o partido”.

“Não podemos perder tempo a ajustar contas com o passado. Este não é tempo para queixumes, nem para tibiezas ou subtilezas. O que importa agora é que sejamos capazes de nos reorganizar e focar no futuro”, refere Montenegro na carta enviada aos militantes.

É a segunda vez que Luís Montenegro se candidata à liderança do PSD. Já o tinha feito em 2019 contra Rui Rio e perdeu por cerca de dois mil votos.