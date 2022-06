Costa demite Pedro Nuno Santos

Se Pedro Nuno Santos não se demitir será demitido pelo primeiro-ministro, soube o PÚBLICO.

Esta quinta-feira de manhã, o primeiro-ministro ordenou ao ministro Pedro Nuno Santos a revogação do despacho do ministério das Infra-estruturas sobre a localização do novo aeroporto, alegando que o assunto tinha que ser consensualizado com o PSD e com o Presidente da República.

Tudo indica que Pedro Nuno Santos agiu à revelia do chefe do Governo numa decisão que foi vista dentro do Governo como sendo de uma extrema delicadeza, dias antes do novo líder do PSD, Luís Montenegro, iniciar o seu mandato, o que acontecerá este fim-de-semana no congresso do Porto.

Pelo teor do comunicado do primeiro-ministro, deduz-se que Costa e também o Presidente da República foram apanhados de surpresa. “O primeiro-ministro reafirma que a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República”, justifica.