Beleza e bem-estar ao pôr-do-sol: há um novo festival em Oeiras dedicado ao autocuidado

A 7 de Julho, o pôr-do-sol será diferente na marina de Oeiras. Entre as 18h e as 21h, mais de 20 marcas de beleza e bem-estar vão encontrar-se no Lifestyle Festival, organizado pela plataforma Vanytime e a Oeiras Viva. A ideia, explica Filipa Soares, responsável pelo evento, é proporcionar um “agradável” final de tarde e lembrar a importância do autocuidado, enquanto os interessados tomam também “o pulso ao mercado”.

Depois de ter fundado uma plataforma onde é possível encontrar mais de 600 profissionais da beleza e bem-estar e ter criado as BeautyVans, um salão de beleza sobre rodas, Filipa Soares quer ir agora transformar os seus negócios num festival. “O sector do lifestyle não está explorado de forma tão concentrada, é disperso”, analisa a empresária, que anteriormente trabalhava como auditora na área financeira. O evento da próxima quinta-feira é “um festival piloto” para averiguar a viabilidade de, no futuro, criar algo semelhante, mas de maiores dimensões, avança ao PÚBLICO.

Na edição “piloto” estarão mais de 20 marcas escolhidas pela organização, com uma lotação limitada a 300 participantes — os bilhetes à venda a partir desta quinta-feira, 30 de Junho, custam 15€. O valor da entrada dá acesso a inúmeras experiências, entre sessões de manicure, massagens, tratamentos de beleza e também degustações de comida e provas de vinhos, proporcionadas pelo restaurante Charkoal, a Quinta da Pacheca e a Quinta de Soutelos. A tarde será animada pela DJ e actriz Raquel Loureiro.

No final, cada participante leva para casa um saco com vários presentes com um valor superior a 50€, de algumas das marcas parceiras, como a Clarins, a Ergovisão, a Delta, o Magic Spa ou a Origens Bio. Ainda que reconheça que possam ser mais mulheres a procurar o evento, Filipa Soares garante que há experiências para todos os gostos, independentemente do género. “No fundo, acaba por ser um óptimo ambiente para cuidar de nós, beber um copo, provar uns petiscos e experimentar várias coisas, enquanto se ouve boa música”, resume.

Acima de tudo, a empresária sublinha o foco da iniciativa no autocuidado, que lamenta ser tantas vezes “associado à futilidade”, sobretudo no que toca à beleza. “Venho da área da consultoria, sentia que estava sempre a correr. Mas é algo que precisamos todos de fazer: parar e tirar tempo para nós”, defende. Por acreditar que esta rotina é essencial ao bem-estar, a Vanytime presta serviços também em grandes empresas que já reconhecem a importância de proporcionar estes cuidados aos colaboradores. “Todos precisamos deste tempo”, insiste.