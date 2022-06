Angela Merkel é a nova presidente do Prémio Gulbenkian para a Humanidade

Angela Merkel vai assumir a presidência do júri do Prémio Gulbenkian para a Humanidade. É o primeiro cargo aceite pela antiga chanceler alemã desde que cessou funções em Dezembro do ano passado. Angela Merkel sucede no cargo ao antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que presidiu ao júri deste prémio desde a sua primeira edição, em 2020, e faleceu em Setembro de 2021.

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade foi instituído pela fundação com o propósito de distinguir pessoas, grupos ou organizações de todo o mundo que se têm evidenciado no combate à crise climática, atribuindo um milhão de euros aos vencedores. Traduz uma das missões centrais da Fundação Calouste Gulbenkian: apoiar o desenvolvimento sustentável, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida de grupos vulneráveis da população, em equilíbrio com a protecção ambiental e a prosperidade económica.

Em 2021, o prémio foi atribuído ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, a maior aliança global para a combater as alterações climática nas cidades, unindo mais de dez mil cidades e governos locais de 140 países, incluindo Portugal. A primeira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade foi atribuída em 202o à activista sueca Greta Thunberg, que decidiu distribuir o montante por vários projectos ambientais e humanitários no Sul Global.

O júri, além de Angela Merkel, é composto por várias personalidades académicas e políticas com passado no combate às alterações climáticas, como Sunita Narain (directora do Centro de Ciência e Ambiente em Deli, Índia), Miguel Arias Cañete (antigo comissário europeu da Energia e Acção Climática) ou Miguel Bastos Araújo (professor na Universidade de Évora e prémio Pessoa 2018).

Angela Merkel saiu da chancelaria alemã depois de 16 anos no cargo. Formada em Engenharia Química, foi ministra do Ambiente, Protecção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha durante um mandato, entre 1994 e 1998.