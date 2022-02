Angela Merkel “conseguia tornar ridículos os políticos com grandes egos narcisistas”

É a mais recente biografia de Angela Merkel. Foi publicada nos EUA em Novembro e, agora, em Portugal pela Desassossego. Pouco mais de 300 páginas ao longo das quais a autora, Kati Marton, jornalista e escritora americana nascida na Hungria, procura em primeiro lugar desvendar a personalidade da política mais influente da Europa nas últimas décadas. A Chanceler: A Notável Odisseia de Angela Merkel é um livro sobre o carácter, como a autora insiste, e que a fascina. Talvez por isso, um retrato por vezes demasiado perfeito, mesmo que não hagiográfico. A autora contrasta a personalidade de Merkel com a de todas as figuras políticas masculinas com que se relacionou no grande palco da política — a total reserva sobre a sua vida privada num mundo em que a revelação é a regra; a simplicidade da sua vida doméstica, quando a exibição dos símbolos do poder faz parte da normalidade; o seu espírito rigoroso e analítico, quando o que parece contar é a frase destinada aos títulos de primeira página.