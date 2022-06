Porto: simplesmente...Vinho regressa À FAUP no 10.º aniversário

De 1 a 3 de Julho, o “salão off ”, como lhe chama a organização, juntará 101 vignerons na Faculdade de Arquitectura do Porto. Com um produtor da Galiza como convidado especial.

São já dez anos de gastronomia, arte e, acima de tudo, vinhos. Pelo aniversário, o simplesmente… Vinhos – com a maiúscula no V –, evento assumidamente alternativo, regressa aos jardins da Casa Cor de Rosa da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP).

A edição de 2022 “marca um certo regresso à normalidade” e vai celebrar, em “low profile", uma década de existência, como explica o mentor do projecto, João Roseira: “Quando começámos a preparar esta edição, ainda não havia segurança suficiente relativamente à pandemia para podermos fazer o que gostaríamos de ter feito. Por isso, vamos comemorar a sério na 11.ª edição.”

Este ano, o salão volta a contar com “o número mágico” de 101 vignerons, ou, como costumam escrever, 100+1, de forma a dar ênfase ao convidado especial. Este ano, há 91 produtores portugueses e dez espanhóis. O convite especial traz ao Porto a Resistência Viticulturista, da Península do Morrazo, na Galiza, produtor que apresentará o seu Enamorado Tinta Fêmea Tinto. João Roseiro justifica o convite: “É um vinho que, atrevo-me a dizer, 95% das pessoas que vão estar no simplesmente…Vinho nunca provaram. Chama-se Tinta Fêmea, é uma casta galega. E não podia ser mais atlântico, as vinhas estão mesmo na praia, na areia. Numa altura em que estão um bocado na moda os vinhos atlânticos, é quase impossível ter uma coisa mais atlântica do que um vinho que está na praia.”

Tinta Fêmea não dirá muito a muita gente, mas diz o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde que “provavelmente” esta casta galega será o Vinhão da região dos Vinhos Verdes.

No espírito alternativo do evento, João Roseira acrescenta: “Quando pensamos em Galiza, a primeira coisa que vem à cabeça de quem gosta de vinhos é Rias Baixas e Albariño. E trazemos uma coisa distinta.”

O mentor do projecto sublinha também o que chama de “semi-novidade” na programação do festival: o brunch 100% biológico. (a edição de 2021 já teve brunch mas a novidade aqui é o ser 100% biológico). O objectivo é que seja, em simultâneo, uma pequena “montra de produtos biológicos portugueses desde o Norte até aos Açores”, alguns dos quais produzidos por vignerons do simplesmente…Vinho. O brunch acontecerá no domingo, 3 de Julho, conta com a colaboração de Ângelo Rocha, um precursor da agricultura biológica em Portugal e incluirá showcooking com produtos do Alto da Serra, apresentados por Luís Soares Duarte.

Como tem sido tradição no simplesmente…Vinho, a programação do evento contempla, a 1 de Julho, sexta-feira, um jantar pop-up, no Semea by Euskalduna. É às 21h30 e o menu de degustação foi elaborado por Vasco Coelho Santos, chef e empresário responsável pelos espaços do universo Euskalduna. A carta de vinhos foi desenhada à medida do desfile variado de sabores do menu de degustação. À chegada, será servido o vinho Ládano Pet-Nat 2021 branco. O jantar será depois harmonizado com propostas de vários produtores: Quinta das Bágeiras, Constantino Ramos, Vieira de Sousa, Area Brava e Quinta do Infantado. O Enamorado Tinta Femea Tinto 2019, um dos protagonistas da edição 2022 do salão, também está na proposta vínica para o jantar, que fecha com a célebre rabanada com gelado de queijo da Serra da autoria de Vasco Coelho Santos.

A simplesmente…Esplanada, a partir das 16h de sexta e sábado, será dinamizada pelas cozinhas dos restaurantes Delicatum e Forneria de S. Pedro.

Durante a edição de 2022 do simplesmente…Vinho, está patente no Pavilhão Carlos Ramos, obra enquadrada na Casa Cor de Rosa, a exposição Paisagem e Arquitectura: da Vinha e do Vinho, organizada pela FAUP e comissariada por Carla Garrido de Oliveira, Filipa Guerreiro e Maria José Casanova. O curador Karl Own leva ao evento a mostra Entre Mito e Fábula, a Arte no Bosque, que recupera momentos e artistas da última década.

Sobre os momentos musicais que vão animar os três dias de evento, José Roseira mantém segredo, mas aceita levantar ligeiramente o pano: “Só posso dizer que – e quem nos conhece vai perceber quem é – um dos jornalistas estrangeiros que vem cobrir o simplesmente…Vinho, também vai actuar.”

Este ano, o evento apresenta pela primeira vez um bilhete geral para os três dias, com o custo de 45 euros. O bilhete diário custa 20 euros e inclui copo e catálogo oficiais, acesso à exposição de arquitectura, à instalação Entre Mitos e Fábula, a Arte no Bosque e à música ao vivo.

O jantar pop-up custa 85 euros por pessoa e obriga a fazer reserva, através do email geral@semeabyeuskalduna.pt. O brunch fica mais barato: 25 euros. Também é necessária reserva. Ambos têm lotação limitada.

Sexta e sábado, o horário de funcionamento é das 15h às 20h; no domingo o horário é mais reduzido, das 12h às 17h.

Texto editado por Ana Isabel Pereira.