O que fez a Turquia mudar de ideias sobre a adesão da Finlândia e Suécia à NATO?

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deixou cair as objecções à integração dos dois países escandinavos na Aliança Atlântica, depois de Estocolmo e Helsínquia aceitarem as condições do líder turco fazendo a Cimeira de Madrid começar com um resultado “histórico”. Neste P24 ouvimos a enviada do PÚBLICO à cimeira, Rita Siza.

