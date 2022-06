Prozis, vai um novo código? NOÇÃO10

As declarações de Miguel Milhão desencadearam uma discussão que se deveria debruçar sobre o que representa a ilegalização do aborto, mas o holofote está no debate sobre as influencers que retiraram a sua parceria com a Prozis e sobre como ser contra o aborto é apenas mais uma opinião inofensiva que não pode acarretar consequências, porque afinal a liberdade de expressão existe.

Hoje, o aborto deverá passar a ser ilegal em alguns estados dos EUA, os fetos podem tornar-se bebés, as mulheres podem viver, desde que caladas, e a natureza está a sarar. Que belo dia! Pelo menos assim o é para o fundador da Prozis, Miguel Milhão. Espante-se: um homem.

Admito que nada na publicação em questão me surpreende. O posicionamento pró-vida — desde que não sejam vidas de mulheres, atenção — tem raízes profundas num país de tradição católica conservadora como Portugal. Faz parte da doutrina defender o direito à vida humana. Faz parte da demagogia argumentar que estamos a matar crianças, quando, na verdade, estamos a sublinhar o quão desumanas são as mulheres aos nossos olhos. Afinal, a misoginia também anda de braços dados com o conservadorismo.

Subitamente, recuámos anos, décadas, séculos. E há quem aplauda. Há quem, finalmente, se sinta confortável para bradar a plenos pulmões a sua posição, porque terá outra voz que lhe fará eco. Vozes que, unidas, se confundem numa torrente de ódio à liberdade de escolha feminina e ganham forma, têm peso, tornam-se substanciais — porque, para nós, não são só palavras. Assim como a reversão de Roe vs Wade não é apenas uma posição jurídica, é uma posição política e ideológica.

De embrião, a feto, a bebé, a mulher, a mesmo que morta. Não, a minha mãe não me abortou quando ainda não era gente; mas agora que o sou, há quem me queira calada e quieta. Há quem me prefira dependente, condicionada e submissa. E não viver em liberdade não será o mesmo que estar morta? A vida é apenas um bem inviolável segundo as condições previamente descritas nesta parceria: um acordo tácito impingido à mulher e celebrado com a sociedade que, por pura benevolência e compaixão, permite que ela sobreviva. Mas nesta parceria, só uma das partes sai vitoriosa como seria de esperar numa sociedade patriarcal.

E, no seio de uma discussão que se deveria debruçar sobre o que representa a ilegalização do aborto — não só para a mulher, mas também uma criança indesejada e inesperada e as condições que terá numa sociedade que não prima pelas melhores licenças de maternidade, cuidados pós‑natais nem apoios a mães em condições de pobreza —, o holofote está no debate sobre as influencers que retiraram a sua parceria com a Prozis e sobre como ser contra o aborto é apenas mais uma opinião inofensiva que não pode acarretar consequências, porque afinal a liberdade de expressão existe. Espante-se: não para as mulheres. A liberdade é algo muito escorregadia e, ao que parece, selectiva.

No entanto, retirar o foco da afirmação de Miguel Milhão e colocá-lo na posição das mulheres face a uma marca que é o seu ganha-pão também diz muito sobre a sociedade em que vivemos. O importante nunca será a posição ofensiva e misógina de um homem, mas antes arranjar uma forma de virar mulheres contra mulheres, incentivar o discurso de ódio e cimentar a descredibilização feminina. Mais uma terça-feira.

Por fim, para não dizerem que não vos ofereço nada a não ser histerismo e um discurso de feminista que odeia homens, aqui vai o meu código promocional: NOÇÃO10 — válido durante período ilimitado para os utilizadores que insistam em teimar contornar o cerne da questão: a violação dos nossos direitos fundamentais. O condicionamento da nossa liberdade. A restrição ao uso do nosso corpo.

E já agora para o Miguel. De nada.