Tenho saudades dos políticos que acreditavam nalguma coisa

Qual é, afinal, a opinião única, singular, pessoal, irrepetível do indivíduo e Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa? Em que é que ele acredita, afinal, para além de que os portugueses são os melhores do mundo?

O artigo que Ângela Silva escreveu no Expresso desta semana, intitulado Marcelo dá tempo a Costa: “Ainda vamos longe do fim da história", é dos textos mais esclarecedores sobre o Presidente da República que li nos últimos anos, e vale a pena olhar para ele com a maior atenção.