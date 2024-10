Pedro Nuno Santos devia dar mais ouvidos ao ChatGPT

Pedro Nuno Santos descobriu a pólvora com vários meses de atraso. “Passaram apenas sete meses desde as últimas eleições”, disse ele para justificar a sua abstenção na votação do Orçamento, e se o país for de novo às urnas “não se perspectiva a construção de uma maioria estável”. A sério, Pedro Nuno? Muitos parabéns por ter percebido o que o país inteiro – boa parte do PS incluído – já tinha concluído na época dos figos e andava a tentar explicar-lhe há tempos sem fim.

