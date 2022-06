Netflix: Esta semana, rodagem de Heart of Stone vai da Estrela até à Baixa de Lisboa

Além do filme de espionagem com Gal Gadot em Lisboa, o décimo Velocidade Furiosa enceta esta semana rodagem na A24, na região de Viseu. “Portugal é hoje considerado um destino relevante” para filmagens, diz Portugal Film Commission.

A partir de quinta-feira, várias artérias do centro histórico de Lisboa vão ser palco de filmagens de um filme de acção da plataforma de streaming Netflix, abrangendo não só os bairros da Mouraria, Chiado e Baixa mas também várias ruas da freguesia da Estrela durante cerca de duas semanas. A rodagem será do filme de espionagem e acção Heart of Stone, protagonizado por Gal Gadot (Mulher Maravilha), sabe o PÚBLICO, e é apenas uma das muitas filmagens sonantes que Portugal tem atraído nos últimos tempos.