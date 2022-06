Finalistas do Prémio Internacional Suggia-Casa da Música actuam na sexta-feira

Os violocenlistas João Pedro Gonçalves e Konstanze Pietschmann, ambos nascidos em 2000, recebem um prémio pecuniário de 8000 euros e apresentam-se em concerto com a Orquestra Sinfónica do Porto na próxima temporada.

Os jovens violoncelistas João Pedro Gonçalves e Konstanze Pietschmann são os finalistas do Prémio Suggia - Casa da Música, que se apresentam na sexta-feira à noite na Casa da Música, no Porto.

Segundo a informação divulgada pela instituição, os músicos são acompanhados pela Orquestra Sinfónica do Porto, sob a direcção do maestro Carlos Izcaray.

João Pedro Gonçalves, aluno do Conservatório Real de Bruxelas, vai tocar o Concerto para violoncelo e orquestra, em si menor, de Dvorak, e Konstanze Pietschmann, aluna da Escola Superior de Música e Teatro Felix Mendelssohn-Bartholdy, de Leipzig, na Alemanha, vai interpretar o Concerto em lá menor de Schumann.

O violoncelista nasceu em 2000, foi aluno de Ana Cláudia Serrão, Marco Pereira e Paulo Gaio Lima. Nos últimos anos, trabalhou com professores e violoncelistas como Kyril Zlotnikov, Marc Coppey e Gary Hoffman, e com maestros como Lorenzo Viotti, Giancarlo Guerrero e Gustavo Dudamel. Gonçalves foi galardoado em competições como Concurso Capela, Concurso Nacional de Cordas Vasco Barbosa, Prémio Fundação Inatel e Prémio Jovens Músicos. Em Setembro de 2021, recebeu o Prémio Maestro Silva Pereira - Jovem Músico do Ano.

Também nascida em 2000, Konstanze Pietschmann começou a estudar violoncelo aos três anos, tendo prosseguido a formação na Escola Superior de Música e Teatro Felix Mendelssohn-Bartholdy. Participou em vários concursos, e a sua estreia como solista deu-se em 2019, na Gewandhaus de Leipzig, com o Concerto para violoncelo de Schumann.

O júri desta sétima edição do Prémio Internacional Suggia - Casa da Música é constituído pelos violoncelistas Maria de Macedo, Marc Coppey e Pavel Gomziakov, e, nesta prova final, pelo maestro Carlos Izcaray.

O vencedor do Prémio Suggia recebe 8000 euros e apresenta-se em concerto com a Orquestra Sinfónica do Porto na próxima temporada.

A israelita Elia Cohen Weissert, de 25 anos, aluna do Conservatório Real de Bruxelas, foi a vencedora da 6.ª edição, realizada em 2019.