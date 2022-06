Um abrigo nuclear na Finlândia que também é uma pista de kart

Com a adrenalina a funcionar por antecipação, as vozes do grupo de rapazes vão subindo de tom à medida que o instrutor explica as regras da pista de kart subterrânea situada num dos subúrbios de Helsínquia, em Myllypuro: o limite de velocidade é de 60 km por hora e chegou o momento de colocar os capacetes amarelos na cabeça.