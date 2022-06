Jens Stoltenberg: do pacifista anti-NATO ao leme da maior aliança militar do mundo

Das ligações ao KGB às cantigas anti-NATO, Jens Stoltenberg percorreu um longo caminho até chegar ao mais alto cargo da Aliança Atlântica. Defensor do diálogo e da diplomacia, lidera a maior aliança militar do mundo, vizinha de uma Ucrânia em guerra. Na Cimeira da NATO de Madrid, a partir de terça-feira, vai estar no centro das atenções.