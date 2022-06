Pesticidas: guerra aberta na Europa sobre um perigo invisível

Hugo Zina só teve tempo de correr. Estava na África do Sul, a fazer um levantamento biológico num campo de cereais. No céu, sem aviso, estava um avião a pulverizar o campo com um pesticida qualquer, que nem a tarimba de biólogo lhe permitia reconhecer. De repente, viu-se obrigado a entrar no carro para se proteger. O trabalho foi interrompido, para sempre.