A24 cortada em vários troços em julho para filmagens de Velocidade Furiosa

A A24, auto-estrada que liga Viseu a Vila Real, vai estar cortada ao trânsito durante vários dias em troços e períodos alternados, até ao final de Julho, devido a filmagens do filme Velocidade Furiosa.

Em comunicado, a Centro Portugal Film Comission adianta que entre 22 e 26 de Julho aquela auto-estrada estará cortada durante todo o dia e noite, no sentido Norte/Sul, entre o nó 11 (Peso da Régua), e o nó 12 (Nogueira).

Na próxima semana, entre terça e quinta-feira e ao longo do mês de Julho, haverá o corte total de trânsito, em ambos os sentidos, das 6h às 22h, em diferentes troços da A24, lê-se na nota.

Assim, segundo aquela entidade, na terça-feira a estrada será encerrada entre o nó 9 (Moimenta da Beira e Lamego) e o nó 10 (Armamar e Valdigem), na quarta-feira, entre o nó 5 (Carvalhal) e o 7 (Castro Daire Norte), e na quinta-feira entre o nó 11 (Peso da Régua) até ao 12 (Nogueira).

De 6 a 8 de Julho e, posteriormente, de 11 a 13 de Julho, também no mesmo horário, das 6h às 22h, haverá corte de estrada entre o nó 15 (Vilarinho da Samardã) até ao nó 16 (Vila Pouca de Aguiar).

Entre 14 e 15 de Julho, o corte será entre o nó 5 (Carvalhal) e o nó 7 (Castro Daire Norte) e em 18 de Julho entre o nó 9 (Moimenta da Beira e Lamego) até ao nó 10 (Armamar e Valdigem).

No dia 19, 20 e 21 o troço abrangido pelo corte de trânsito entre as 6h e as 22h será o que fica entre o nó 15 (Vilarinho da Samardã) e o nó 16 (Vila Pouca de Aguiar).

De 22 a 26 de Julho, no mesmo horário, o corte em ambos os sentidos será feito entre o nó 11 (Peso da Régua) e o nó 12 (Nogueira), conclui a Portugal Centro Film Comission.

As câmaras de Lamego e de Castro Daire (Viseu) já tinham pedido a compreensão dos residentes e utentes da A24 pelos condicionamentos à sua mobilidade, frisando tratar-se de uma “oportunidade única” de divulgação daquela zona do país.

As filmagens em Portugal decorrem nos distritos de Viseu e Vila Real.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta, no elenco, com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros. A rodagem acontece no Reino Unido, na Itália e em Portugal.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em marketing e publicidade.

Por motivos de confidencialidade contratual, há muitos detalhes que não podem ser revelados, nomeadamente orçamentais, mas a produtora, Sofia Noronha, disse que se trata de “um investimento económico brutal no país”.