Lugano, uma pérola suíça com sabor a Itália

Apercebemo-nos que entrámos em Ticino, o único cantão italiano da Suíça, pela familiaridade com que agora nos chegam os avisos no comboio. A abertura de um túnel ferroviário na cadeia alpina de São Gotardo, em 1882, aproximou o norte “alemão” do sul “italiano” do país, trazendo à região os primeiros turistas internacionais e, com eles, os primeiros hotéis de Lugano. Ainda hoje, é pela inovação da engenharia ferroviária que se vencem as distâncias e o isolamento de uma região que soma pouco mais de 4% da população: se o túnel de finais do século XIX, com 15 quilómetros de comprimento, se tornava o mais longo do mundo na altura, a nova passagem subterrânea mantém-se no pódio internacional (excluindo os metropolitanos) ao rasgar o ventre de São Gotardo ao longo de 57 quilómetros, deixando Zurique a duas horas de Lugano. Em 2020, outro túnel, o de Ceneri, veio encurtar distâncias dentro do próprio cantão italiano (Locarno fica agora a 30 minutos de Lugano, um terço daquilo que demorava anteriormente).