Este fim-de-semana podes ajudar a alimentar 65 mil animais em risco

A campanha Banco Solidário Animal (BSA), que promove a recolha de alimentos e outros bens de primeira necessidade para animais, está de regresso aos supermercados de todo o país, incluindo as ilhas, neste fim-de-semana. A iniciativa proporcionada pela organização sem fins lucrativos Animalife dirige-se a animais abandonados ou em risco.

As doações angariadas sábado e domingo (25 e 26 de Junho, respectivamente) nas lojas Continente e Continente Bom Dia (do grupo Sonae, proprietário do PÚBLICO) destinam-se aos quase “65 mil animais em risco apoiados pela organização e distribuídos por mais de 600 associações e grupos informais de apoio animal de todo o país”, como indica a Animalife em comunicado.

Entre os produtos mais necessários, incluem-se “ração seca e húmida para cão e gato, areia, produtos de higiene e limpeza, trelas, coleiras e comedouros”.

Para além da campanha física, o BSA promove “vales solidários” de até cinco euros, disponíveis tanto nos estabelecimentos físicos, quanto nas lojas online.

A primeira edição da iniciativa decorreu em 2012 e resultou na doação de “mais de 108 toneladas de ração e centenas de outros produtos essenciais para o tratamento diário” de animais.

Texto editado por Amanda Ribeiro