De pensos higiénicos a ração para animais: cinco formas (menos óbvias) de ajudar a Ucrânia

Com a guerra na Ucrânia, a vontade de ajudar as vítimas é geral. De entre as várias doações que se podem fazer, estas cinco possibilidades são lembradas com menos frequência.

Em situação de crise humanitária, todas as formas de ajudar contam. No que toca a doações, produtos alimentares, roupas e kits de primeiros socorros são sempre necessários. Contudo, há outro tipo de bens que também fazem falta e que nem sempre são tidos como prioritários. Recordamos alguns.

Produtos para animais de estimação

A guerra obriga milhares a deixar tudo para trás e a atenção recai rapidamente sobre as pessoas afectadas e as suas necessidades, mas os seres humanos não são as únicas vítimas. Milhares de animais de estimação também sofrem com a devastação da guerra e alguns também têm fugido com os seus donos, requerendo cuidados básicos e de saúde, alimentos e abrigo. Para ajudar, é possível contribuir com ração, medicamentos e produtos de higiene para animais, em qualquer organização que esteja a recolher donativos. Há também movimentos específicos como o da empresa portuguesa Animal Resort​​, que está a recolher alimentos e medicamentos até ao dia 9 de Março para enviar para a Ucrânia, ou a organização americana Harmony Fund, que se está a mobilizar para angariar donativos em dinheiro para os animais na Ucrânia.

Pensos higiénicos e tampões

As primeiras coisas que passam pela cabeça das pessoas num momento de crise são a recolha de bens essenciais como comida, deixando de lado os produtos de higiene pessoal e, em especial, de higiene feminina. Com os supermercados vazios, a necessidade de fazer viagens longas e a estadia em abrigos provisórios, as pessoas não têm acesso a produtos como escovas, pasta de dentes, champô e gel de banho. O mesmo se aplica a produtos de higiene feminina, essenciais durante o período menstrual, como tampões, pensos higiénicos e toalhitas. Estes bens já passaram a ser considerados prioritários por algumas organizações que estão a fazer recolha porque, comparativamente a outros produtos, continuam a ter um número reduzido. Estão a ser pedidos em locais como a Câmara Municipal da Amadora, a Câmara Municipal de Almada e a loja japonesa Kuri Kuri, localizada no Porto.

Apoio psicológico Durante uma situação de guerra, as pessoas são expostas a múltiplos factores de stress. Além de contribuir com bens materiais, é importante disponibilizar acompanhamento psicológico e emocional às vítimas e às famílias. Em Portugal, alguns psicólogos chegaram-se à frente para fornecer apoio gratuito. É o caso da psicóloga Ana Carina Valente, que juntou uma equipa pronta a dar acompanhamento à comunidade ucraniana em Portugal. Para pedir ajuda, basta enviar email para geral@anavalentepsicologia.pt. A Câmara de Ponta Delgada adiantou à agência Lusa que também se junta a esta causa, estando agora a fornecer apoio psicológico em colaboração com a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Produtos infantis e material de apoio psicossocial

Uma preocupação que também é frequentemente esquecida são os produtos de puericultura. Com a comum falta de condições nos abrigos e entre viagens, o acesso a fraldas, leite em pó, comida para bebé e produtos de higiene infantil é escasso. Associações como a UNICEF estão a desenvolver campanhas direccionadas à ajuda infantil com a recolha destes bens específicos, considerando ainda o apoio psicossocial —​ também é necessário ajudar as crianças a manter a calma e retirar o foco da situação de stress em que se encontram. Para isto, além dos bens de necessidades básicas, podem oferecer-se materiais como livros infantis ou de colorir, lápis de cor, entre outros.

Recolha de alimentos para pessoas com restrições alimentares

No seio de uma crise é fácil esquecer que nem todas as pessoas estão expostas às mesmas condições, sobretudo no que toca à alimentação. A doação de alimentos específicos para pessoas celíacas, com alergias ou intolerância à lactose pode fazer a diferença. Embora não haja muitos movimentos destinados a este fim, Margarida Abreu está a promover uma recolha de bens alimentares para serem entregues à Associação de Celíacos da Ucrânia. Ao P3, a jovem explica que a campanha Ucrânia – Sem Glúten “é especial, porque é apenas para recolher bens alimentares para celíacos e alergénicos”. Os donativos cingem-se a bens alimentares sem glúten e sem lactose e podem ser entregues num dos pontos de recolha pertencentes à rede criada pela iniciativa:

Farmácia Paiva: R. 19, 319, 4500-217 Espinho;

Rede Lux Health Club: Grijó, São Félix da Marinha, Leça da Palmeira e Ovar.

Para colocar dúvidas ou integrar a lista de pontos de recolha, basta contactar os responsáveis através do e-mail da campanha: ucrania.semgluten@gmail.com.

Carregadores e powerbanks

Com a evolução da era digital, uma parte integrante das nossas vidas é o telemóvel. Mas numa situação de guerra, este aparelho torna-se crucial para permitir contactos de emergência e entre familiares ou amigos, quer seja dentro ou fora do país. Como tal, donativos que podem ser muito importantes são carregadores e powerbanks que permitam que os refugiados se mantenham contactáveis. São várias as entidades espalhadas pelo país que apelam a este tipo de bens, incluindo a Câmara Municipal de Espinho, a Câmara Municipal de Faro, a loja de roupa madeirense Saia da Mãe e um movimento em Baião, que junta a Associação Empresarial de Baião, a Unidade de Saúde Familiar de Baião e a Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil.

Texto editado por Amanda Ribeiro