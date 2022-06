Para Estrasburgo, a toda a velocidade!

O José teve azar: encontrou pela frente juízes desembargadores que, da liberdade de expressão, mostraram ter uma visão moralista e subscrever o entendimento de que, acima de todas as liberdades, “o respeitinho é muito bonito”.

O João era presidente da câmara de um município no interior do país e o José exercia funções de vereador nessa mesma câmara. As relações entre os dois sempre foram tensas – o presidente chegava mesmo a apelidar o vereador de “burro”, “jerico” e “palhaço”.