UE preparada para lançar uma nova comunidade política europeia, da Islândia aos Balcãs

O Presidente de França, Emmanuel Macron, conseguiu vender a sua ideia de uma nova Comunidade Política Europeia ao Conselho Europeu, que depois de um debate de orientação estratégica sobre as relações da União Europeia com os seus parceiros continentais, aprovou a criação desta nova “plataforma de coordenação política para abordar questões de interesse comum e fomentar o diálogo em questões de interesse comum”, com o objectivo de “reforçar a segurança, estabilidade e prosperidade” na Europa, conforme se lê nas conclusões adoptadas pelos líderes.