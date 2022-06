Louis Vuitton anima o Louvre com banda da Florida

A Louis Vuitton aumentou o volume do som na Semana de Moda de Paris, nesta quinta-feira, levando a famosa banda Marching 100, da Florida, ao coração do Louvre, para dar início ao desfile da sua mais recente colecção de moda masculina. Tratou-se de uma homenagem da maison francesa a Virgil Abloh, o designer que morreu em Dezembro passado.

“Virgil, viva Virgil”, exclamou o rapper Kendrick Lamar, sentado ao lado da modelo Naomi Campbell, junto a uma passerelle amarela brilhante, como se fosse uma pista de corrida de brincar, que contornava um pátio de paralelepípedos com uma fonte ao centro.

Artistas da banda da Florida A&M University agitaram bandeiras ao som dos instrumentos de metal, começando a dançar antes de sair da passerelle em formação, abrindo caminho aos modelos para desfilarem.

Para a colecção Primavera/Verão, o ateliê masculino da casa de moda inspirou-se na alfaiataria de Abloh, revelando fatos em tons pastéis, casacos com estampagens de flores silvestres ou enfeites como formas de avião de papel e remendos pendurados em forma de tesoura.

Também desfilaram casacos de motoqueiro, blusões de ganga com franjas, gorros de tricô e camisas com acabamentos irregulares usadas com calções.

No final, os modelos passaram com uma tira leve de tecido, pintada com as cores do arco-íris, em tons pastel, uma referência ao primeiro desfile de Abloh para a marca, em Paris, em 2018. Então, como agora, o arco-íris simboliza a diversidade.

Virgil Abloh morreu no ano passado, aos 41 anos, com cancro. Era conhecido por se inspirar nas ruas e foi um dos pioneiros a levar o streetwear para o mundo da moda de luxo.