Chegou o “Natal do Verão” com a família da rua. Aí está o São João

As Festas de São João estão de volta após dois anos de interregno provocado pela pandemia. Mas que festividades vão regressar exactamente? É claro que serão as sardinhadas e os “martelinhos”. Lá para trás no tempo ficou o anho assado e as ervas de cheiro. As tradições praticadas na célebre noite da cidade do Porto foram-se “inevitavelmente” alterando, como diz ao PÚBLICO o geógrafo Jorge Ricardo Pinto. “Mas, na essência, é a mesma festa”.